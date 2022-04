Aktien der Zukunft einfach erklärt: Worin du investieren und wann du einsteigen solltest

Es gibt unzählige Bücher, die dir Tipps geben, wie du ein erfolgreicher Anleger werden kannst. Und die Grundbotschaft der meisten dieser Bücher lautet ganz simpel: Günstig kaufen, teuer verkaufen! Doch verstehst du eigentlich, was das bedeutet?

Keine Sorge, wenn nicht. Denn heute möchte ich dir ein paar Grundlagen für einen erfolgreichen Start in die Geldanlage zeigen.

Was ist eine Aktie?

Wenn du Aktien kaufst, erwirbst du einen Anteil an einem Unternehmen. Genauso wie Unternehmer ein Unternehmen vollständig besitzen oder sich den Besitz mit anderen Partnern teilen können, kannst du als Aktionär Anteile an einem Unternehmen besitzen.

Aber während Unternehmer und Partner tagein, tagaus an der Führung ihres Unternehmens arbeiten, bist du als Aktionär nicht für die Führung des Unternehmens verantwortlich und kannst deine Anteile jederzeit verkaufen.

Aktien sind also praktisch Teile eines Unternehmens, und viele Unternehmen machen ihre Aktien der Öffentlichkeit zugänglich. Dies ist eine strategische Entscheidung, die vom Finanzbedarf eines Unternehmens abhängt. Wenn ein Unternehmen wächst, muss seine Finanzierung oft mitwachsen. Schließlich kann das Unternehmen so groß werden, dass es günstig erscheint, an die Börse zu gehen.

Diese Option unterscheidet sich von einem Kredit insofern, als das per IPO erhaltene Geld niemals vom Unternehmen zurückgezahlt werden muss. Stattdessen besitzen die Aktionäre die Aktien so lange, wie sie wollen, bis sie sie an andere Anleger verkaufen. Dabei erzielen sie hoffentlich einen Gewinn und bekommen manchmal auch Dividenden.

Wie viel solltest du für eine Aktie zahlen?

Nun, da du weißt, was Aktien sind, ist es an der Zeit zu lernen, wie man ihren Wert untersucht.

Wenn du jemals die Finanznachrichten gelesen hast, bist du sicherlich schon mit allerlei Informationen bombardiert worden. Manche sind enthusiastisch, andere wirken eher katastrophal. Manche Anleger geraten dabei schnell in Bedrängnis, wenn sie versuchen, mit dem Medienrummel Schritt zu halten.

Chancen erkennen

Aber bei langfristig erfolgreichen Aktien-Investments, die wir Fools anstreben, geht es um Rationalität, nicht um Emotionen. Nehmen wir an, du besitzt bereits PayPal-Aktien und liest, dass der Kurs des Unternehmens an nur einem Tag um 10 % gefallen ist. Deine Gefühle könnten dich dazu drängen, diese Aktien zu verkaufen.

Wenn du aber rational an die Situation herangehst, wirst du erkennen, dass ein 10%iger Kursverlust bei einem solch starken Unternehmen wie PayPal eine Chance sein kann. In diesem Falle wäre es ratsam, weitere Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Schließlich weißt du, wenn du PayPal gut kennst, dass das Unternehmen ein großes Potenzial hat.

Geduld ist Trumpf

Um ein erfolgreicher Anleger zu sein, musst du Geduld und Disziplin aufbringen. Also gehe es langsam an. Überstürzte Investments sind ein sicherer Weg zum Scheitern. In Wahrheit dauert es oft Monate oder sogar Jahre, bis eine Investition Gewinne abwirft.

Disziplin kann knifflig sein. Du musst beispielsweise auch die Angst loslassen, du könntest eine Investment-Chance verpassen. Solche Gefühle sind ganz normal. In Wirklichkeit gibt es jedoch so viele Aktien, dass die Finanzmärkte fast in jeder Marktphase Chancen bieten.

Ich vergleiche solche verpassten Chancen gerne mit dem Verpassen eines Zuges: Es ist nicht schlimm. Der nächste kommt bestimmt.

Wenn ich jetzt zum ersten Mal investieren würde

Nehmen wir einmal die aktuellen Sorgen vieler Anleger vor steigenden Zinsen. Primär belastet dies zurzeit einige Technologie-Aktien. Seit Jahresanfang verlor der Nasdaq immerhin 12,6 %. Die schöne Seite der Medaille: Das bietet uns Fools einige Kauf-Chancen.

