Aktien Europa: Wenig verändert - Chinas Intervention drückt Minenwerte

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger in Europa zeigten sich am Montag träge. Der EuroStoxx 50 war am Vormittag mit einem Stand von 4025,29 Punkten so gut wie unbewegt.

In Deutschland, Dänemark, Norwegen und der Schweiz waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Der französische Leitindex Cac-40 bewegte sich 0,14 Prozent höher auf 6395,28 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,27 Prozent auf 7037,33 Punkte. Minenwerte gaben europaweit nach. Die chinesische Regierung hatte hohe Strafen für Spekulation rund um Rohstoffe angekündigt. Peking will angesichts eines Höhenflugs der Preise von Materialien wie Aluminium und Stahl gegen Preistreiberei vorgehen, wie die Regierung bekanntgab./fba