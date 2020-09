Aktien Frankfurt Eröffnung: Leitindex knüpft an starke Vorwoche an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat in der neuen Woche an seiner jüngste Stärke angeknüpft. Er testete am Montag abermals die Marke von 13 300 Punkten und gewann in den ersten Minuten nach dem Xetra-Start 0,75 Prozent auf 13 301,54 Punkte. Bis zu seinem Anfang September erreichten Hoch seit dem Corona-Crash fehlen noch rund 160 Punkte oder etwas mehr als ein Prozent.

Auch für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,75 Prozent hoch auf 27 552,25 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer ddr Eurozone legte um 0,70 Prozent zu.

"Es sind die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus, die die Aktienkurse weiter nach oben treiben", kommentierte Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. So setze der britische Pharmakonzern Astrazeneca seine klinischen Studien fort, nachdem diese in der vergangenen Woche wegen Nebenwirkungen bei einem Patienten gestoppt worden seien./ajx/zb