Aktien New York Ausblick: Anleger werden vor Fed-Sitzung noch vorsichtiger

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt der mit Spannung erwarteten zweitägigen US-Notenbanksitzung am Dienstag dürften die Anleger an der Wall Street vorsichtig bleiben. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,35 Prozent tiefer auf 35 528 Punkte. Auf die Bekanntgabe aktueller US-Verbraucherpreise reagierte der US-Leitindex vorbörslich leicht negativ.

So setzten die Erzeugerpreise in den USA ihren Höhenflug fort. Im November stiegen die Preise auf Herstellerebene gegenüber dem Vorjahresmonat um überraschend hohe 9,6 Prozent und damit noch schneller als im Oktober. Seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2010 hatte es keinen höheren Zuwachs gegeben.

US-Notenbankchef Jerome Powell gerate wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation zunehmend unter Zugzwang, betonte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG: "Für viele Marktteilnehmer könnte die US-Notenbank bereits morgen die Reduzierung der Anleihekäufe erhöhen." Im Anlegerfokus steht auch die Diskussion um die Anhebung der Schuldenobergrenze im US-Kongress an diesem Dienstag. Ein Misserfolg könnte die Märkte hart treffen, glaubt Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 lassen die Indikationen am Montag ein Minus von rund 1,1 Prozent erwarten. Unter den Tech-Werten könnte das Augenmerk erneut auf der Marktbewertung von Apple liegen. Denn die Aktie des iPhone-Herstellers könnte nach positiven Analystenstudien erstmals die 3-Billionen-Dollar-Marke überwinden, sofern sie um gut 4 Prozent zulegt. Vorbörslich sah es mit einem Kursrückgang von zunächst 0,5 Prozent jedoch noch nicht danach aus.

Die Bank of America (BofA) stufte Apple von "Neutral" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel auf 210 US-Dollar an. Die Bereiche Augmented Reality und Virtual Reality könnten für den US-Konzern zum "Gamechanger" werden, schrieb Analyst Wamsi Mohan. Spätestens bis Anfang 2023 erwartet der Experte die Einführung eines Headsets für erweiterte beziehungsweise virtuelle Realität.

Zudem erhöhte die US-Bank JPMorgan ihr Kursziel für Apple auf 210 US-Dollar. Analyst Samik Chatterjee lobte dabei die verbesserte Nachfrage nach dem iPhone 13 sowie die Fähigkeit, dass der Konzern bislang die branchenweiten Störungen in den Chip- und Smartphone-Lieferketten recht gut in den Griff bekommen habe. Das Umsatzwachstum könnte im nächsten Jahr einen weiteren Aufwärtsschub bekommen, wenn der Technologieriese wie erwartet das 5G iPhone SE auf den Markt bringt.

Die Anteilsscheine von Tesla reagierten mit einem Kursrückgang von 2,2 Prozent auf die Nachricht, dass Unternehmenschef Elon Musk weitere gut 934 000 Tesla-Papiere für 906 Millionen US-Dollar verkauft hatte. Damit hat Musk insgesamt schon von fast 12 Millionen Tesla-Aktien im Wert von gut 12,7 Milliarden Dollar (11,25 Mrd Euro) versilbert, seit er Anfang November im Zuge eines Twitter-Votums den Verkauf von zehn Prozent seiner insgesamt 17-prozentigen Beteiligung am Elektroautobauer zugesagt hatte./edh/mis