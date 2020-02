Aktionäre von Abercrombie & Fitch erhalten unveränderte Dividende

Die amerikanische Bekleidungskette Abercrombie & Fitch Co. (ISIN: US0028962076, NYSE: ANF) zahlt weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents, wie am Montag berichtet wurde. Die Aktionäre erhalten die Auszahlung am 16. März 2020 (Record date: 6. März 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 15,38 US-Dollar (Stand: 24. Februar 2020) 5,20 Prozent. Das Unternehmen hatte die Dividende im Februar 2013 um 14 Prozent auf den jetzigen Betrag angehoben. Abercrombie & Fitch erzielte im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz in Höhe von 863,47 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 861,19 Mio. US-Dollar). Der Konzern betreibt insgesamt über 850 Filialen in den USA, Kanada, Europa, Asien und im Mittleren Osten. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 11,05 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 996,8 Mio. US-Dollar (Stand: 24. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de