Aktionäre von Telefónica Deutschland erhalten unveränderte Dividende

Die Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9) wird der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2022 eine Dividende von 0,18 Euro je Aktie vorschlagen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gegenüber der Ausschüttung im Vorjahr bleibt die Dividende unverändert.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 2,55 Euro entspricht die geplante Dividende einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent. Im Jahr 2020 wurde die Dividende von 0,27 Euro (für das Geschäftsjahr 2018) auf 0,17 Euro (für das Geschäftsjahr 2019) reduziert. 2021 erfolgte eine Anhebung auf 0,18 Euro (für das Geschäftsjahr 2020). Der Dividendenvorschlag steht im Einklang mit der Dividendenuntergrenze für die Geschäftsjahre 2021-23, wie bereits früher berichtet wurde.

Telefónica Deutschland schloss das Geschäftsjahr 2021 aufgrund vorläufiger Zahlen mit einem Anstieg beim Umsatz um 3,1 Prozent auf 7,77 Mrd. Euro und im bereinigten Betriebsergebnis (OIBDA) um 3,9 Prozent auf 2,41 Mrd. Euro ab. Der Nettogewinn lag bei 211 Mio. Euro verglichen mit einem Ergebnis von 328 Mio. Euro im Vorjahr.

Für 2022 wird sowohl für die Umsatzerlöse als auch für das OIBDA bereinigt um Sondereffekte ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet.

Die Aktie der Telefónica Deutschland Holding AG wird seit dem 30. Oktober 2012 an der Börse in Deutschland gehandelt. Der Ausgabekurs betrug 5,60 Euro. An Telefónica Deutschland hält der spanische Mutterkonzern Telefónica S.A. 69,2 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de