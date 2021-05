Amazon: James Bond schon diese Woche Prime-Paket? – 9 Milliarden Deal geht wohl in die finale Runde

Nachdem in der vergangenen Woche erste Gerüchte über das Zusammenkommen von Amazon und den MGM-Filmstudios grassierten, könnte der Internet-Gigant schon diese Woche den Geheimagenten ihrer Majestät in den Konzern eingliedern. Das berichtet zumindest CNBC, das sich auf eine mit der Sache vertraute Person beruft. Demnach soll Amazon bereit sein 9 Milliarden Dollar für die Filmschmiede auf den Tisch zu legen.

Größter Deal seit Whole Foods

Der Versand- und Streamingdienst hatte zuletzt 2017 so ein großes Investment gewagt. Damals wurde die Supermarktkette Whole Foods für fast 14 Milliarden Dollar aufgekauft. Man merkt: Es geht hier um sehr viel! Mit Kinoklassikern wie dem Spitzenagenten James Bond in der Videothek hätte Amazon eine Geheimwaffe, gegen die ihre Konkurrenz wie Disney+ oder Netflix möglicherweise nicht gewappnet ist.

Der Name ist Prime – Amazon Prime.

Mit 007 an seiner Seite dürfte Amazon Prime sicherlich noch attraktiver für Abonnenten werden. Zudem könnte der Bezos-Konzern mit den Studios von MGM nach dem Lockdown die Produktion für Kinofilme und Prime-Serien kräftig hochfahren. Mit Titeln wie dem Rosaroten Panther, James Bond oder The Voice hätte Amazon noch ein Weilchen vielversprechende Titel, die nach Fortsetzungen schreien.

Aktie wieder im Aufwind

Nachdem die amerikanischen Technologie-Titel wieder beliebter werden bei den Anlegern, könnte die Übernahme von MGM der Aktie von Amazon weiteren Auftrieb geben. Heute kletterte das Papier wieder über die Marke von 3.250 Dollar. Sollte sich der Kurs weiter von der Marke absetzen, dann könnte es gut möglich sein, dass ein neues Allzeithoch in Reichweite rückt.

Von Ricarda Rasmussen

Foto: Kraft74 / shutterstock.com

