AMAZON - Wie könnte es nach dem Ausbruch weitergehen?

Die Amazon-Aktie markierte am 02. September 2020 ein Allzeithoch bei 3552,25 USD. Anschließend lief die Aktie monatelang in einer Range zwischen diesem Hoch und einer Unterstützungszone zwischen diesem Hoch und einer Unterstützungszone zwischen 2.888 und 2.871 USD seitwärts.

Mitte/Ende Juni näherte sich die Aktie dem Allzeithoch an, schien aber zunächst knapp darunter wieder nach unten abzudrehen. Dieses kleine Abdrehen wurde aber sofort wieder gekauft. Am Dienstag brach der Wert mit einer sehr langen weißen Kerze auf ein neues Allzeithoch aus. Gestern startete er positiv in den Handel und kletterte in der Spitze auf 3.734,20 USD. Dieses Niveau hielt er aber nicht ganz.

Bullen mittelfristig klar im Vorteil

Mit dem Ausbruch vom Dienstag kam es zu einem starken Kaufsignal. Dieses Signal könnte die Aktie mittelfristig in Richtung 4.395 USD führen. Im kurzfristigen Bereich muss allerdings mit einem Rücksetzer in Richtung des alten Allzeithochs bei 3.552,25 USD gerechnet werden. Kritisch für die Bullen würde es erst werden, wenn die Aktie unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 3.394,18 USD fallen würde. In diesem Fall könnte es nämlich zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 2.888-2.871 USD kommen.

Fazit: Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gab es ein großes Kaufsignal, das in den nächsten Wochen seine Wirkung entfalten sollte.

