Amazon - Wiedereröffnung französischer Logistikzentren unklar

Paris (Reuters) - Die Schließung der sechs Logistikzentren von Amazon in Frankreich dauert an.

Es sei unklar, wann die Lager wieder öffnen könnten, sagte Frankreich-Chef Frederic Duval am Donnerstag RTL Radio. Ein französisches Gericht hatte am Dienstag angeordnet, dass der weltgrößte Onlinehändler seine Lieferungen auf wichtige Güter wie Lebensmittel und medizinische Verbrauchsgüter beschränken und Sicherheitsmaßnahmen in der Coronavirus-Pandemie verstärken muss. Andernfalls droht eine Geldstrafe von einer Million Euro pro Tag. Zuvor hatten Gewerkschaften die Arbeitsbedingungen kritisiert und vor Ansteckungen gewarnt. Duval kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.

Erst am Mittwoch hatte der US-Konzern aus Seattle erklärt, Lager vorübergehend schließen zu wollen. Einem internen Dokument zufolge, in das Reuters Einsicht hatte, ist dies bis mindestens Montag geplant. Amazon beschäftigt gegenwärtig fast 10.000 Mitarbeiter in seinen französischen Lagerhäusern, von denen 6.500 unbefristet angestellt sind.