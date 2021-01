AmbioPharm Inc. gibt Eröffnung eines neuen Campus in Schanghai und Mitglieder des europäischen Führungsteams bekannt

AmbioPharm Inc., ein weltweit führender Anbieter von CDMO-Dienstleistungen für Peptid-APIs, hat kürzlich seinen neuen Campus in Shanghai eröffnet. Der neue Campus bietet eine Fläche von fast 50.000 m2 für Produktion, Qualitätskontrolle und Verwaltung. „Wir haben vier neue Gebäude errichtet, die unsere Festphasen- und Flüssigphasen-Peptidanlagen an unserem Produktionsstandort in Schanghai ergänzen und AmbioPharm als primäre Anlaufstelle für jeglichen Peptid-API-Bedarf unserer Partner positionieren. Diese Maßnahme erfolgte zusätzlich zur Produktionserweiterung, die Mitte 2020 an unserem Hauptsitz in den USA abgeschlossen wurde“, sagte der CEO und Mitbegründer Dr. Chris Bai.

Darüber hinaus hat AmbioPharm eine neue Niederlassung in Zürich in der Schweiz eröffnet, die von Kathleen Noack, VP des Bereichs European Sales and Marketing, geleitet wird. Ein weiterer Neuzugang im Team von AmbioPharm Europe ist Dr. Michael Postlethwaite, Sales Director, der ebenfalls von dieser neuen Niederlassung aus tätig ist. „Wir freuen uns, dass wir unser europäisches Team um zwei sehr erfahrene Fachleute erweitern konnten. Sowohl Frau Noack als auch Dr. Postlethwaite bringen umfangreiche Kenntnisse der Peptid-API-Entwicklung mit, die dazu beitragen werden, unsere europäischen Partnerschaften zu festigen und auszubauen“, sagt Jim Hampton, Executive VP des Bereichs GMP Sales und Mitbegründer.

Über AmbioPharm Inc.:

AmbioPharm ist ein führendes und innovationsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Peptid-verwandten Produkten spezialisiert hat. AmbioPharm verfügt über ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und produziert kundenspezifische Produkte für die Forschung, die klinische Entwicklung und die kommerzielle Anwendung für Pharma- und Biotechnologieunternehmen weltweit. AmbioPharm ist international tätig, hat seinen Hauptsitz in den USA, Standorte in Europa, den USA und Asien und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung und Fachkompetenz. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ambiopharm.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

