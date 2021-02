AMC & TAAT - Spekulanten haben einen neuen Liebling!

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 13,260 $ (NYSE)TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. - WKN: A2P6PR - ISIN: CA87320L1031 - Kurs: 3,300 € (L&S)

Der Short-Squeeze in Gamestop, AMC & Co geht auch am heutigen Montag weiter, wobei ich mir nicht sicher bin, wie groß der Anteil der Shorteindeckungen tatsächlich ist, vor allen Dingen im Vergleich zu den spekulativen Positionen, die die privaten Trader aufbauen. Ist hier wirklich immer noch eine Gruppe privater Trader gehebelt in Optionen unterwegs, um institutionelle Hedgefonds, die in AMC & Co. Short sind, aus dem Markt zu drängen oder werden diese Aktie momentan einfach nur extrem aktiv getradet, weil jeder ein Stück vom Kuchen abhaben will? Immerhin bewegen sich die Kurse heute schon wieder extrem stark, wie der Blick auf die Handelsaktivität auf Tradegate zeigt.

Quelle: www.tradegate.de

Spitzenreiter bei den Handelsaktivitäten ist heute früh die AMC-Aktie. Fast 15.000 ausgeführte Orders sorgen für Gewinne von mehr als 40 % gegenüber Freitag. Damit ist die Aktie schon wieder fast so teuer wie in ihrem Hoch am vergangenen Mittwoch bei 21,40 EUR.

AMC Entertainment Holdings Inc

Letzte Woche noch gar nicht in unserer Liste vertreten, fällt die TAAT-Lifestyle&Wellness-Aktie heute umso deutlicher auf, denn diese konnte auf Tradegate teilweise schon über 70 % zulegen und dabei ist der heutige Handel gerade erst gestartet. Hier ist allerhöchste Vorsicht geboten, da diese Aktie in bezahlten Massenmailings gepusht wird. Was davon zu halten ist kann man sich ja denken.

TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.Momentumtrading bleibt Trumpf

Über den Handel von AMC & Co haben wir in den letzten Tagen hier auf Godmode-trader.de und Guidants.com sehr viel berichtet. Zumindest im frühen Montagshandel hat sich an den grundlegenden Rahmenbedingungen nichts verändert. Es bleibt jedem Trader selbst überlassen, sich in diesen Werten zu engagieren. Man sollte sich der Risiken, der Volatilität und den allgemeinen Umständen aber bewusst sein. Schauen Sie auf die Donnerstags-Kerze der AMC-Aktie, dann wissen Sie, was gemeint ist.

Auf die bei uns üblichen Prognose-Pfeile im Chart habe ich absichtlich verzichtet. Vielmehr möchte ich für diejenigen, die mit einem Trading von AMC oder TAAT liebäugeln, auf den schon letzte Woche erschienenen Artikel zum Trading solcher Werte verweisen: Plug Power… - Das sollten Sie unbedingt wissen! Fakt ist: In den angesprochenen Aktien wird weiter sehr aktiv gehandelt. Bei der hohen Volatilität bietet sich das Momentumtrading an, während von einem Investment (selbst bei Portfoliobildung) abzuraten ist. Dafür sind die Kursausschläge auf Sicht einiger Tage oder gar Wochen einfach zu erratisch und das Prognoserisiko viel zu groß.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)