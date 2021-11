AMD - Wohin will die Aktie noch steigen?

Am 04. Oktober endete mit einem Tief bei 14.384 Punkte die Korrekturbewegung im Nasdaq 100. Seitdem befindet sich der Index wieder in einer Rally. Die AMD-Aktie ist der größte Profiteur dieser Rally. Sie legte in diesem Zeitraum 48,80 % zu. Kann diese Rally noch länger anhalten?

Die Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer Rally. Diese wurde ab September 2020 von einer großen Seitwärtsbewegung unterbrochen. Ende Juli 2021 erfolgte der Ausbruch nach oben.

Nach einem Hoch bei 122,49 USD konsolidierte der Wert in einer bullischen Flagge zurück auf die alte Seitwärtsbewegung. Mit dem Tief im Nasdaq 100 kam es innerhalb dieser Konsolidierung zu einem zweiten Standbein für einen Doppelboden.

Seitdem ist die Aktie wieder im Rallymodus. Dabei kletterte sie am 09. November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 155,65 USD. Nach einem Rücksetzer auf 138,52 USD nähert sich der Wert diesem Hoch bereits wieder.

Kaufwellekönnte noch weitergehen

Gelingt der AMD-Aktie ein Ausbruch über 155,65 USD, dann könnte die Rally der letzten Wochen fortgesetzt werden. Ein Anstieg gen 168,12 USD wäre in diesem Fall noch möglich. Sollte der Wert aber unter 138,52 USD zurücksetzen, könnte eine Abwärtsbewegung an das alte Allzeithoch bei 122,49 USD einsetzen.

