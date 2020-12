AMS: Pessimistischer Branchenbericht treibt Anleger in Scharen aus der Aktie

Der Branchendienst Digitimes sieht in einem akutellen Marktbericht einen negativen Trend bei den Smartphone-Herstellern. Demnach dürften die Hersteller von Android-Telefonen voraussichtlich die kostengünstigeren indirekten iToF-Lidar-Sensoren (in Rückkameras) durch die von Apple verwendete Direct-time-of-Flight-Technologie (dToF) ersetzen.

Das hat die Anleger von AMS dazu veranlasst, sich in Scharen von der Aktie zu trennen. Die Papiere sind bis Dienstagmittag in Zürich um 14,50 Prozent abgesackt. „AMS verkauft derzeit allerdings iToF-Produkte in die High-End-Smartphones von Samsung, ist aber noch nicht an dToF-Lösungen beteiligt, die derzeit von Apple verwendet werden“,heißt es am Markt.

Auf charttechnischer Ebene setzt das die Aktie deutlich unter Druck und hat den Kurs sowohl unter die 21- als auch die 50-Tage-Trendlinie fallen lassen.

