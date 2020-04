ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 86 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe stark abgeschnitten sowie die Umsatz- und vor allem die Gewinnerwartungen (Ebitda) übertroffen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Über die Covid-19-Belastungen für Bayer mache er sich nicht allzu viele Sorgen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 06:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

