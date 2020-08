ANALYSE-FLASH: Credit Suisse lässt Home Depot auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Home Depot nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die US-Baumarktkette habe die Erwartungen übertroffen, was zunächst auf ein positives Echo stoßen sollte, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kosten seien zwar - auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie - ebenfalls gestiegen. Doch etliche Kostenposten sollten vorübergehender Natur sein./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 11:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

