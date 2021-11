Analyse: Nvidia steigert den Umsatz um 50 Prozent und den Gewinn um 84 Prozent – jetzt noch auf den Zug aufspringen?

Während im regulären Handel die Zweifel an guten Zahlen immer größer wurden und die Aktie über 3 Prozent einbüßte, war die Erleichterung nach Börsenschluss groß. Da schoss die Aktie dann über 6 Prozent in die Höhe. Mit seinen Quartalszahlen räumte Nvidia jegliche Zweifel aus und lieferte erneut erstklassige Zahlen für den 3. Abschnitt des Jahres.

Umsatz und Gewinn mehr als verdoppelt

Die hohe Nachfrage nach seinen Chips für Rechenzentren und Computerspiele beschert dem Halbleiter-Spezialisten Nvidia kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse der US-Firma im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar (rund 6,3 Mrd Euro). Der Gewinn sprang um 84 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar hoch, wie Nvidia nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.

Grafikkarten weiterhin beliebt

Im Gaming-Bereich, wo Nvidias Grafikkarten populär sind, wuchs das Geschäft um 42 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren legte um 55 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Dollar zu. Die Technologie von Nvidia wird unter anderem für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz eingesetzt. Im Geschäft mit Autobauern wird auch Nvidia von den Engpässen bei Bauteilen gebremst, wegen denen Fahrzeuge nicht fertiggebaut werden können. Der Quartalsumsatz der Sparte sank um elf Prozent auf 135 Millionen Dollar.

Ausblick verbreitet auch Freude

Für das laufende Vierteljahr rechnet der Konzern insgesamt mit weiterem Wachstum: Die Umsatzprognose von 7,4 Milliarden Dollar übertraf die Erwartungen von Analysten, die eher mit rund 6,9 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um fast fünf Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs bereits mehr als verdoppelt.

Ist die Aktie ein Muss?

Ein geschätzter KGV für das laufende Jahr von etwas mehr als 100 könnte Anleger beim ersten Anblick schon zurückschrecken lassen. Die Vergangenheit hat allerdings immer wieder gezeigt, dass dies ein Fehler gewesen wäre. Seit Juni 2019 ist die Aktie von rund 33 Dollar auf etwas mehr als 300 Dollar gezogen. Jeder Rücksetzer in dieses Zeit, und davon gab es einige, war also eine Chance und kein Risiko. So sieht es jetzt auch aus. Das Abtauchen unter die Marke von 300 Dollar war wohl wieder so eine Gelegenheit. Allerdings ist sie fast schon wieder vorbei. Aber es dürften noch weitere kommen.

Arm-Übernahme eher unwahrscheinlich

Sollte Nvidia die Arm-Übernahme endgültig abblasen müssen, dann könnte es einen Rücksetzer im Kurs geben. Aktuell gibt es bei dem Plan viel Gegenwind für die Amerikaner. Trotz Bedenken von Wettbewerbshütern bekräftigte der Technologieriese die Pläne zum Kauf des britischen Chip-Designers Arm, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt. Man glaube weiterhin an die Vorteile der geplanten Übernahme, betonte Finanzchefin Colette Kress in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Sie sagte, dass auch die US-Wettbewerbsaufsicht FTC Bedenken habe. Es werde über mögliche Zugeständnisse gesprochen. Auch in der EU und Großbritannien wird der Deal vertieft geprüft. Auf Basis der Chip-Architekturen von Arm entwerfen Unternehmen wie Qualcomm, Apple oder Samsung eigene Prozessoren für mobile Geräte. Einige der Arm-Kunden befürchten, dass der Chip-Designer nach der Übernahme stärker auf die Interessen von Nvidia ausgerichtet werden könnte. Der Konzern bestreitet dies. Sollte die Übernahme am Ende scheitern, wäre das auch kein Beinbruch für Nvidia. Sollte es die Aktie belasten, dann wäre es für Anleger eine neue Chance zum Einstieg, denn auch ohne Arm hat Nvidia noch einige aussichtsreiche Pfeile im Köcher.

„Omniverse“ statt „Metaverse“

Ein großes Zukunftsgeschäft sieht Firmenchef Jensen Huang auch in Nvidias „Omniverse“ – einer Plattform zur virtuellen Simulation realer Umgebungen wie zum Beispiel Fabriken, in der Prozesse und Abläufe optimiert werden können.

Gewinne laufen lassen – Rücksetzer ausnutzen

Es gibt nicht wenige Experten die damit rechnen, dass Nvidia das nächste Mitglied im "One-Billion-Dollar" Club ist. Aktuell kommt der amerikanische Halbleiter-Produzent auf eine Marktkapitalisierung von 731 Milliarden Dollar. Bei 2,5 Milliarden Aktien die Nvidia aktuell ausgegeben hat, ist die Rechnung einfach: Steigt die Aktie auf 400 Dollar kann sich Nvidia mit den US-Kollegen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Tesla an einen Tisch setzen. Daher gilt bei der Aktie die Devise zurücklehnen und Gewinne laufen lassen. Größere Rücksetzer sind Gelegenheit, um auf den Zug Richtung Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar aufzuspringen.

Von Markus Weingran

Foto: B.Zhorov / Shutterstock.com