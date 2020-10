Anspruch auf Einbau von E-Ladestation für Mieter und Eigentümer

BERLIN (dpa-AFX) - Mieter und Wohnungseigentümer haben künftig einen Anspruch auf den Einbau einer Ladestation für Elektroautos. Der Bundesrat legte am Freitag keinen Einspruch gegen das vom Bundestag beschlossene Gesetz ein. Die Länderkammer verwies darauf, dass der Einbau bisher häufig an der fehlenden Zustimmung der Miteigentümer oder Vermieter gescheitert sei. Zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzes gehört auch der leichtere barrierefreie Aus- und Umbau von Wohnungen. Wohnungseigentümer können außerdem künftig beschließen, dass eine Online-Teilnahme an Versammlungen möglich ist./hoe/DP/zb