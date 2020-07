ANSYS - Neues Allzeithoch

Ansys Inc. - WKN: 901492 - ISIN: US03662Q1058 - Kurs: 306,220 $ (NASDAQ)

Ansys ist ein Softwareunternehmen aus den USA, welches sich mit seinem gleichnamigen FEM-Programm Ansys einen Namen in der Branche gemacht hat. FEM steht dabei für Finite Elemente Methode, welche zur Lösung von strukturmechanischen Problemen eingesetzt wird. Die Software von Ansys wird in verschiedensten Branchen verwendet, ob in der Raumfahrt, Luftfahrt, im Automobilbau, im Hardwarebereich oder klassisch in der Baubranche.

Die Entwicklung von Ansys in den vergangenen zehn Jahren ist beeindruckend. Im Jahr 2009 verdiente Ansys 1,32 USD je Aktie, 2021 könnten es bereits über 6,00 USD je Aktie sein. Der Umsatz beträgt inzwischen über 1,5 Mrd. USD nach gut 500 Mio. USD im Jahr 2009.

Quelle: Guidants

Analysten gehen davon aus, dass 2020 durchaus eine Delle im Geschäft mit sich bringen könnte. 2021 dürfte das Ergebnis sich wieder in Richtung des Vorjahresniveaus entwickeln, der Umsatz dagegen dürfte deutlich über dem Niveau von 2019 liegen bei gut 1,75 Mrd. USD.

Aus charttechnischer Sicht stellt der Ausbruch über die bisherige Bestmarke von 299,06 USD im heutigen Handel ein prozyklisches Kaufsignal dar. Denkbar wäre nun die eingezeichnete Variante, wonach der Tech-Titel zunächst die Oberkante des Kanals bei rund 325,00 USD ansteuert, anschließend einen Pullback auf 299,00 USD fährt und als Drittes eine weitere Aufwärtsstrecke in Richtung 340,00 USD absolviert. Absicherungen, um ein solches Szenario zu handeln, könnten im Bereich des EMA50 und des letzten Tiefs bei 277,40 USD in den Markt gelegt werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 1,53 1,59 1,76 Ergebnis je Aktie in USD 5,25 4,33 5,12 Gewinnwachstum -17,52 % 18,24 % KGV 58 71 60 KUV 17,1 16,5 14,9 PEG neg. 3,3 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)