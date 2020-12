Apple: Gerüchte um eigenes E-Auto treibt die Aktie vorbörslich an – Schafft der Meister der Innovation bald sein nächstes großes Ding?

Apple ist bekannt dafür, ein Meister der Innovation zu sein. Mit dem iPhone hat der Konzern die Welt verändert. Steht bald das nächste große Ding an? Händler verweisen heute auf Medienberichte, denen zufolge Apple bis 2024 ein eigenes Auto auf den Markt bringen will. Dieses könnte dann zudem mit einer „hauseigenen, bahnbrechenden Batterietechnik“ ausgestattet sein.

Apple-Aktien haben daraufhin im vorbörslichen US-Handel um fast drei Prozent auf 131,88 US-Dollar zugelegt. Damit würden die Papiere des iPhone-Konzerns sich weiter ihrem Rekordhoch von 137,98 Dollar von Anfang September nähern.

Wenn es einem fachfremden Unternehmen gelingen könnte, dann Apple

Solch Gedankenspiele verdeutlichten, welches Potenzial Apple durch Innovationen habe, erklärte Analyst Robert Muller von RBC Capital in einer Studie. Apple sei bereits im letzten Jahrzehnt der Treiber hinter mehreren bahnbrechenden Produkten gewesen und diese Innovationen dürften weitergehen. Der Einstieg in den Automarkt sei für branchenfremde Unternehmen zwar schwierig, aber nicht unmöglich, wie Tesla belege.

Bereits seit 2014 soll an dem Projekt gearbeitet werden, zwischenzeitlich schien es jedoch auf Eis gelegt worden zu sein. Im Sommer diesen Jahres gab es jedoch bereits Berichte, dass das Projekt wieder an Fahrt aufgenommen hatte. Zudem soll Apple laut mehreren Berichten in den letzten zwei Jahren diverse hochkarätige Experten aus der Autobranche eingestellt haben.

Ob es letztenendes ein komplett hauseigenes Auto wird, oder Apple nur gewisse Komponenten wie beispielsweise die Bordelektronik und/oder die Batterie liefert, ist offen. Der Konzern selbst hat sich bisher noch nicht geäußert.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Songquan Deng / Shutterstock.com

