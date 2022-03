Ascom wird eine Dividende ausschütten

Der Schweizer Telekomausrüster Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204) will eine Dividende in Höhe von 0,20 Franken (ca. 0,20 Euro) ausschütten. Im Vorjahr wurde keine Dividende ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote liegt bei 53 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 9,98 Franken (ca. 9,94 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei knapp 2 Prozent. Die Generalversammlung findet am 13. April 2022 statt.

Der Nettoumsatz stieg im Jahr 2021 um 3,7 Prozent (2,7 Prozent zu konstanten Wechselkursen) auf 291,5 Mio. Franken (2020: 281,0 Mio. Franken). Das EBITDA hat sich auf 28,7 Mio. Franken (2020: 24,9 Mio. Franken) verbessert, mit einer EBITDA-Marge von 9,8 Prozent (2020: 8,9 Prozent). Ascom schloss das Jahr 2021 mit einem höheren Konzerngewinn von 13,5 Mio. Franken (2020: 6,5 Mio. Franken) ab. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,38 Franken (2020: 0,18 Franken).

Ascom strebt für das Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine Verbesserung der EBITDA-Marge von rund 100 Basispunkten im Vergleich zu 2021 an. Der Konzern wurde 1987 gegründet. Die Ascom-Gruppe mit Sitz in Baar der Schweiz beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeitende.

Redaktion MyDividends.de