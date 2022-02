AT&T will die Dividende reduzieren

Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) wird nach Abschluss der Verschmelzung seiner Film- und Fernsehsparte WarnerMedia mit dem TV-Unternehmen Discovery eine Kürzung der Dividende vornehmen. So sollen im Anschluss an die Transaktion künftig 1,11 US-Dollar statt wie bisher 2,08 US-Dollar im Jahr ausgeschüttet werden. Dies wäre eine Kürzung um rund 47 Prozent.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 24,42 US-Dollar und der geplanten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,55 Prozent (Stand: 1. Februar 2022). Jeder AT&T Aktionäre soll nach der Fusion für jede ATT-Aktie 0,24 Aktien des neu formierten Unternehmens Warner Bros. Discovery (WBD) erhalten. Die Abspaltung, die nach der Fusion von WarnerMedia mit Discovery erfolgt, soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Im Mai 2021 gab AT&T bekannt, seine Film- und Fernsehsparte WarnerMedia mit dem TV-Unternehmen Discovery zu verschmelzen. Zu WarnerMedia gehören das Hollywood-Studio Warner Bros, HBO und CNN oder auch der Streaming-Dienst HBO Max. Im Jahr 2021 lag der Umsatz von WarnerMedia bei rund 35,6 Mrd. US-Dollar.

An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie gab am Dienstag über 4 Prozent nach. Die Aktie von AT&T ist an der Wall Street notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn 2022 ein Kursminus von 0,73 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 182,10 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Februar 2022).

Redaktion MyDividends.de