Automatic Data Processing zahlt eine unveränderte Dividende an die Investoren

Der IT-Dienstleister Automatic Data Processing Inc. (ISIN: US0530151036, NASDAQ: ADP) wird am 1. Oktober 2021 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 93 US-Cents je Aktie ausschütten (Record date: 10. September 2021), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 3,72 US-Dollar je Aktie aus. Damit errechnet sich, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 212,00 US-Dollar (Stand: 4. August 2021), eine Dividendenrendite von 1,75 Prozent. Im November 2020 wurde die Dividende das 46. Jahr in Folge erhöht. Automatic Data Processing ist 1949 unter dem Namen Automatic Payrolls Inc. gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Roseland, im US-Bundesstaat New Jersey. Weltweit beschäftigt der Konzern mehr als 60.000 Mitarbeiter. Die Geschäftsbereiche von Automatic Data Processing umfassen Bereiche wie Personal, Buchhaltung und Steuer- sowie Verwaltungsaufgaben. Der Konzern erzielte im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. Juni) einen Umsatz von 3,74 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,38 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Juli berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 538,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 411,5 Mio. US-Dollar). Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 20,32 Prozent im Plus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 90,43 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. August 2021). Redaktion MyDividends.de