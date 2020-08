Back to the roots: 3 Vorteile, die wirklich jeder ETF-Investor kennen muss!

ETFs sind und bleiben bei vielen Investoren ein beliebtes Thema. Das hängt definitiv damit zusammen, dass es sehr viele Vorteile gibt, die den Ansatz prägen und als Gesamtpaket etwas sind, das man als Investor gut in seinen Alltag integrieren kann. Ja, unter anderem ohne viel Aufwand.

Welche Vorteile es noch gibt? Eine tolle Frage. Gehen wir daher heute Back to the roots beziehungsweise zurück zu den Anfängen und werfen einen Blick auf drei Vorteile, die wirklich jeder ETF-Investor kennen muss. Glücklicherweise sind das die einfachsten.

1. Einfachheit

Ein erster Vorteil, den jeder Investor kennen muss, ist auch gleich die Einfachheit hinter den Passivfonds. Mal im Ernst: Gerade die Passivfonds begründen von ihrem Ansatz her ein ziemlich einfaches Konzept. Mit jedem Erwerb der Fondsanteile ist man direkt breit diversifiziert unterwegs.

Außerdem benötigt man kaum Zeit, um sich ein Portfolio zusammenzustellen. Nein, man benötigt lediglich ein paar Kenntnisse bezüglich der grundlegenden Chance und der marktbreiten Risiken. Sowie eine Auswahl, in welchen Passivfonds man konkret investieren möchte. Ab diesem Zeitraum läuft alles von alleine.

Möglicherweise auch, weil man via Sparplan automatisiert Monat für Monat investiert. Sparplanausführungen können gleichsam dazu führen, dass man sich niemals wirklich mit einem guten Timing auseinandersetzen muss. Nein, sondern stets zu durchschnittlichen Kursen einsteigen wird. Ein wichtiger erster Vorteil ist daher: ETFs sind einfach und womöglich aufgrund dessen etwas für jedermann. Ein wichtiges Zwischenfazit.

2. Günstig

Zudem sind die allermeisten ETFs auch günstig. Zugegeben: Es mag einige Exoten geben. Oder neuerdings auch intransparente ETFs. Oder andere lustige Gimmicks, die sich irgendwelche Fondsverwalter oder Vermögensverwalter ausdenken, um doch an Gebühren zu kommen. Die allermeisten marktbreiten Passivfonds von bekannten Namen sind jedoch preiswert. Häufig beläuft sich hier der Gebührenrahmen auf weit, weit unter 0,5 % im Jahr. Einige Vertreter, wie eine Auswahl auf den S&P 500, gibt es dabei inzwischen schon für 0,0x %. Das ist definitiv preiswert.

Der Preisvorteil wird besonders deutlich, wenn man aktiv gemanagte Fonds im Vergleich sieht: Diese besitzen häufig einen Gebührenrahmen, der über einem Prozentpunkt liegt. Teilweise sogar auch bedeutend darüber. Es mag einige Fondsverwalter geben, die ihr Geld wert sind. Ein großer Teil ist es jedoch nicht und sie schlagen nicht ihre Vergleichsindizes. Auch deswegen ist es wichtig, einen günstigen Fondsansatz auszuwählen, damit ein großer Teil der Rendite bei dir verbleibt.

3. Rendite

Ein dritter ETF-Vorteil, den wirklich jeder Investor kennen muss, ist zugleich die Rendite. Das ist wiederum ein Thema, über das man vermutlich ganze Bücher schreiben kann. Und die Rendite hängt definitiv auch vom Index ab. Allerdings hat sich eingebürgert, dass man langfristig über Jahrzehnte hinweg von einem Durchschnittswert von 7 bis 9 % p. a. spricht. Starke Werte für einen derart vorteilhaften Ansatz. Und gewiss etwas, das für die kostengünstigen Passivfonds spricht.

Aber lass uns dennoch etwas intensiver über die Rendite sprechen: Einen solchen Durchschnittswert sollte man besser nicht linear denken. Nein, eine durchschnittliche Rendite von 7 oder 9 % pro Jahr heißt, dass die Märkte sehr, sehr breit um diesen Mittelwert herumkreisen: Mal kann es 25 % in einem Jahr hinaufgehen. Im nächsten Jahr vielleicht 15 % herunter. Mal vielleicht auch 40 % hinauf. In der Spitze haben einige Indizes auch mal über 50 % ihres Börsenwertes in einzelnen Jahren verloren. Auch Jahre, wo ein Index oder die breiten Märkte auf der Stelle treten, sind möglich.

Du siehst: Die Renditebandbreite ist groß. Allerdings, und das ist wichtig: Langfristig dürften die Märkte weiterhin um einen höheren einstelligen Prozentwert herumkreisen. Man benötigt bloß Geduld und auch den Willen, diesen manchmal turbulenten Ritt mitzumachen.

Vorteile, die wirklich jeder ETF-Investor kennen muss!

Die Einfachheit, der Preis und die Rendite sind daher die drei wesentlichen Dinge, die einen passiven ETF-Ansatz begründen. Entsprechend sind das die Vorteile, die jeder ETF-Investor kennen sollte. Quasi als Basis. Vielleicht wusstest du das bereits im Vorteil. So manches Mal ist es allerdings gar nicht verkehrt, sich diese Basisinformationen wieder bewusst zu machen.

