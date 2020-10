Bang & Olufsen wählt CreatorIQ als Partner-Plattform (Platform of Record) für globales Influencer-Marketing aus 

Branchenführende firmeninterne Unternehmenssoftware bietet eine ausgefeilte Lösung für die globale Influencer-Expansion eines in EMEA ansässigen Elektronikunternehmens

CreatorIQ, die End-to-End-Unternehmenssoftware zur leistungsstarken Unterstützung der Influencer-Marketingkampagnen von globalen Unternehmen wie Unilever, Rakuten und H&M, gab heute bekannt, dass sich das High-End-Unterhaltungselektronikunternehmen Bang & Olufsen (B&O) für seine Plattform entschieden hat. Das in Dänemark ansässige Unternehmen nutzt die hoch entwickelte, datengesteuerte Plattform von CreatorIQ, um seine Influencer-Programme aufzubauen und zu optimieren, zu denen langfristige Partnerprogramme in wichtigen globalen Märkten gehören.

„Influencer-Marketing spielt eine wichtige Rolle bei unserer digitalen Transformation und Mediendiversifikation und ist unerlässlich, um neue Zielgruppen in unseren Schlüsselmärkten in EMEA, LATAM und Nordamerika zu erreichen“, sagte Alexei Edwards von B&O. „Nach umfassender Suche erwies sich CreatorIQ als die herausragende Plattform, um die Infrastruktur für unsere globalen Anstrengungen bereitzustellen – von der Entdeckung über die Rekrutierung bis hin zur Messung – und uns gleichzeitig in jeder Phase einen vollständigen Überblick über die wichtigsten Datenpunkte zu geben.“

B&O nutzt die hoch entwickelte Datenwissenschaft von CreatorIQ für Active Audience-Messungen, Betrugserkennung und Markenaffinitäten, um auf dieser Grundlage Influencer für lokale Botschafterprogramme zu identifizieren. Darüber hinaus wird B&O CreatorIQ verwenden, um die Aktivität der Influencer, die Qualität des Datenverkehrs, das Verhalten und die kommerziellen Ergebnisse zu verfolgen, insbesondere in Bezug auf Umsatz und Attribution.

„Wir freuen uns, eng mit dem CreatorIQ-Team zusammenzuarbeiten, um umfassende, strategische und globale Influencer-Marketingkampagnen zu entwickeln, die uns weltweit Einfluss, eine bedeutende Reichweite und Glaubwürdigkeit verschaffen“, fuhr Edwards fort.

Diese Partnerschaft folgt dem Abschluss einer Serie C -Finanzierungsrunde im Wert von 24 Millionen USD von CreatorIQ, um die globale Expansion voranzutreiben. CreatorIQ verfügt bereits über Nutzer in 37 EMEA-Ländern, mit einer Abdeckung von 92 % in den 25 größten Ländern Europas. Das Unternehmen hat weltweit Benutzer in 63 Ländern auf 6 Kontinenten und unterstützt Zahlungen an Entwickler in 120 Währungen.

Über CreatorIQ:

Die Intelligence Cloud for Global Enterprises von CreatorIQ unterstützt weltweit führende Influencer-Marketing-Programme mit ihrer SaaS-Lösung für innovative Marken, Agenturen und Verlage. Die End-to-End-Plattform unterstützt das Entdecken von Talenten und das Beziehungsmanagement sowie die automatische Verfolgung von Kampagnen und die umfassende Berichterstellung für Kampagnen mit Markeninhalten im großem Maßstab. CreatorIQ liefert umsetzbare Informationen für tiefere Einblicke in den Wert Ihrer Influencer-Marketingbemühungen und zur Optimierung der Kampagnenleistung. CreatorIQ hat seinen Hauptsitz in Culver City, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.creatoriq.com.

