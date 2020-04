BASF - Entscheidende Tage

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 43,695 € (XETRA)

Mit dem Bruch des Tiefs des Jahres 2016 und der Unterstützung bei 55,64 EUR hatte sich der Ausverkauf bei den Anteilen von BASF nochmals beschleunigt und bis Mitte März an die Unterseite eines langfristigen Abwärtstrendkanals geführt. Dort setzte eine im Verhältnis zum Einbruch schwache Erholung ein, die zuletzt aber immerhin über eine steile Abwärtstrendlinie führte. Allerdings befindet sich der Wert weiterhin an der unteren Begrenzung der Erholungsphase und damit in der Nähe weiterer Verkaufssignale.

Schleppende Erholung

Kurzfristig könnten sich die Bullen jetzt über die Hürde bei 45,18 EUR retten und die BASF-Aktie bis 46,00 EUR und darüber an den Widerstandsbereich von 47,40 bis 48,30 EUR führen. Dort wäre jedoch mit erneutem Abgabedruck zu rechnen. Erst ein Bruch des Widerstands bei 49,34 EUR würde die Aktie wieder in neutralere Regionen führen.

Setzt der Wert dagegen unter 44,00 EUR zurück, wäre der Kampf um die Erholung direkt wieder entbrannt und die Gefahr eines Abverkaufs bis 42,19 EUR deutlich gestiegen. Unterhalb der Marke wäre ein Verkaufssignal mit Zielen bei 40,36 und 37,35 EUR aktiv.

BASF Chartanalyse (4-Stunden-Chart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)