BASF - Kaufwelle nach vorläufigen Zahlen?

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 68,010 € (XETRA)

BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 2021 vor und erhöht Ausblick für das Gesamtjahr 2021. Der Umsatz liegt voraussichtlich bei 19,753 Mrd. EUR (2. Quartal 2020: 12,680 Mrd. EUR). Das EBIT vor Sondereinflüssen liegt voraussichtlich bei 2,355 Mrd. EUR (2. Quartal 2020: 226 Mio. EUR), das EBIT bei voraussichtlich 2,316 Mrd. EUR (2. Quartal 2020: 59 Mio. EUR);

Ausblick 2021: Umsatz zwischen 74 Mrd. EUR und 77 Mrd. EUR erwartet (bisheriger Ausblick 2021: 68 Mrd. EUR bis 71 Mrd. EUR); EBIT vor Sondereinflüssen zwischen 7,0 Mrd. EUR und 7,5 Mrd. EUR erwartet (bisheriger Ausblick 2021: 5,0 Mrd. EUR bis 5,8 Mrd. EUR).

Diese Zahlen gab das Unternehmen am Freitag im Laufe des Nachmittags bekannt. Die Aktie schoss daraufhin nach oben und schloss mit einem Plus von 3,45 %.

Die BASF-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 37,35 EUR aus dem März 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung zog die Aktie bis 11. März 2021 auf ein Hoch bei 72,84 EUR an.

An diesem Hoch scheiterte der Wert anschließend mehrfach, zuletzt am 19. April 2021. Anschließend kam es zu einer Abwärtsbewegung bis knapp unter dem EMA 200. Zuletzt stabilisierte sich die Aktie wieder. Am 02. Juli scheiterte ein Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend seit April. Am Freitag schloss die Aktie jedoch knapp über diesem Trend und überwand auch den EMA 50.

Startschuss für eine Rally gefallen?

Damit kam es am Freitag zu einem neuen Kaufsignal. Dieses Signal könnte einen Anstieg in Richtung 72,84 und 74,54 EUR auslösen. Sollte die Aktie allerdings in den gebrochenen Abwärtstrend, der heute bei 67,27 EUR verläuft, zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Ein erneuter Test des EMA 200 bei aktuell 64,89 EUR wäre zu erwarten.

