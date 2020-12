BASF - Leichte Gewinnmitnahmen

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 63,110 € (XETRA)

Die BASF-Aktie musste ab Januar 2018 nach einem Allzeithoch bei 98,80 EUR massive Verluste hinnehmen und fiel bis 16. März 2020 auf ein Tief bei 37,35 EUR. Von dort aus erholte sich die Aktie zunächst bis 58,40 EUR. Anschließend konsolidierte sie seitwärts. Ende Oktober drohte kurzzeitig ein Rückfall aus der Seitwärtsbewegung nach unten.

Anschließend startete der Wert allerdings zu einem kurzfristigen Run. Dieser Run führte am 24. November zum Ausbruch über 58,40 EUR und auch zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2018.

Nach einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend zeigte sich die Aktie in der letzten Wochen in einer starken Verfassung und schoss auf ein neues Rallyhoch bei 65,09 EUR nach oben. Nach diesem Hoch vom Donnerstag setzten Gewinnmitnahmen ein, die sich am Freitag fortsetzten. Dabei näherte sich der Titel eine Aufwärtsgap vom 09. Dezember 2020 zwischen 61,95 EUR und 62,26 EUR stark an.

Kaufwelle nur kurzfristig unterbrochen

Dieses Gap kann die BASF-Aktie zunächst noch schließen. Anschließend könnte die Aktie einen weiteren Schritt hin zu einem mittelfristigen Ziel bei ca. 74,58 EUR gehen. Sollte der Wert unter das Gap abfallen, wäre dies ein Rückschlag für die Bullen. Zunächst wäre das Abwärtspotenzial aber noch moderat. Ein Rücksetzer in Richtung 59,588 bis 58,40 EUR müsste dann einkalkuliert werden. Ein deutliche Verschlechterung des Chartbildes ergäbe sich erst mit einem deutlichen Rückfall unter 58,40 EUR.

