Bauer Media Group komplettiert Geschäftsführung - neue Finanzchefin

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bauer Media Group hat eine Nachfolge für den Posten des Finanzchefs gefunden und komplettiert damit wieder ihre Geschäftsführung. Die Funktion Chief Financial Officer (CFO) übernimmt zum 1. Mai Anna Sedgley. Die 49-Jährige kommt vom US-Technologieunternehmen Afiniti, wie das Medienhaus am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Der Posten war frei, weil Finanzchef Harald Jessen das Unternehmen verlassen hatte. Er war 2016 als CFO zur Bauer Media Group gekommen. Im Oktober 2020 hatte das Medienhaus mitgeteilt, dass die Trennung einvernehmlich sei.

Zur Geschäftsführung (Executive Board) gehören neben Verlegerin und Geschäftsführerin Yvonne Bauer auch der Verlagsmanager (Chief Operating Officer) Veit Dengler. Sedgley komplettiert die Spitze. Zum Zeitschriftenportfolio der international tätigen Bauer Media Group zählen etwa die Titel "Cosmopolitan", "TV Movie" und "Tina"./rin/DP/fba