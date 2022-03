BAYER - Bullen wehren sich

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 57,150 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie befindet sich seit Jahren in einer Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie von 146,45 EUR auf 39,91 EUR. Seit diesem Tief aus dem Oktober 2020 läuft eine Erholung. Dabei kam es zu einem Anstieg auf 57,73 EUR.

Zwar musste die Aktie nach diesem Hoch aus dem Mai 2021 wieder einige Verluste hinnehmen, aber aktuell nähert sie sich diesem Hoch wieder an. In der letzten Woche hatte es noch so ausgesehen, als würde die Aktie zu einer neuen Verkaufswelle ansetzen. Aber dieser Ansatz wurde direkt gekauft. Wenn bärische Anzeichen keine oder nur kaum Wirkung entfalten, ist das in der Regel ein bullisches Zeichen.

Wichtige Hürde voraus

Gelingt der Bayer-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 57,73 EUR, dann könnte die Erholung seit Oktober 2020 fortgesetzt werden. Ein Anstieg in den Bereich zwischen 73,63 EUR und 78,34 EUR wäre dann möglich. Im Bereich um 62,29-63,04 EUR wäre mit Gewinnmitnahmen zu rechnen.

Sollte die Aktie aber wieder in den gebrochenen Abwärtstrend ab Oktober 2017, der aktuell bei 53,92 EUR verläuft, zurückfallen, dann würden die Chancen auf einen Ausbruch über 57,73 EUR und eine weitere Rally deutlich sinken. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 45,50-45,00 EUR und damit auf den Aufwärtstrend seit Oktober 2020 zu rechnen.

Fazit: Die Bullen haben sich in den letzten Tagen gut geschlagen. Für eine größere Rally muss aber noch eine wichtige Hürde aus dem Weg geräumt werden.

Bayer AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)