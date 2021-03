BB Biotech: Eine Aktie nach Warren Buffetts Geschmack?

Könnte die Aktie von BB Biotech eine spannende Möglichkeit für Warren Buffett beziehungsweise Berkshire Hathaway sein? Das ist womöglich eine interessante Frage. Immerhin gilt, dass es grundsätzlich ein paar Überschneidungen gibt. Warren Buffett leitet schließlich eine Beteiligungsgesellschaft, BB Biotech ist hingegen eine.

Aber gibt es auch weitere Dinge, die für ein Engagement sprechen könnten, wenn Warren Buffett diese Aktie plötzlich auf dem Schirm haben sollte? Das soll uns im Folgenden etwas näher beschäftigen. Kleiner Spoiler: Es könnte unternehmensorientiert und mit Blick auf die Aktie grundsätzlich einige Gründe dafür geben.

BB Biotech: Eine Aktie für Warren Buffett?

Vielleicht denkt der eine oder andere Investor: Biotechnologie ist für Warren Buffett zu kompliziert und infolgedessen womöglich auch die Aktie von BB Biotech. Das ist jedoch zugegebenermaßen eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Zumal das Geschäftsmodell der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft eben nicht die Biotechnologie ist.

Nein, sondern es handelt sich hierbei um eine Beteiligungsgesellschaft. Das Geschäftsmodell hinter der Aktie ist deshalb das Investieren und das Suchen nach spannenden Aktien und Beteiligungsmöglichkeiten. Ein Modell, das das Orakel von Omaha ebenfalls von der Pike auf gelernt hat und entsprechend gut versteht. Deshalb: Ja, Warren Buffett dürfte unternehmensorientiert den Ansatz von BB Biotech hervorragend verstehen. Jedoch möglicherweise nicht die Materie, mit der sich das Managementteam beschäftigt.

Müsste Buffett im Falle einer Investition ja auch nicht. Denn dafür leitet das Investment Team von BB Biotech ja die Investitionen. Ein Team übrigens, das derzeit aus sieben verschiedenen Investment-Managern mit unterschiedlichen Kompetenzbereichen besteht. Das heißt: Know-how ist daher durchaus vorhanden, auf das sich das Orakel von Omaha verlassen könnte. Da Warren Buffett selbst zuletzt auf das Pharma-Segment gesetzt hat, könnte das Know-how der Schweizer durchaus interessant sein.

Zudem dürfte Warren Buffett bei BB Biotech die Dividende gefallen: Auch wenn es eigentlich um Wertzuwachs bei einer Beteiligungsgesellschaft gehen sollte, zahlt das Management jedes Jahr 5 % Dividende an die Investoren aus. Wobei der Referenzwert zur Ermittlung der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres ist. Das stellt wiederum sicher, dass in einzelnen Jahren nicht zu viel Kapital aus der Beteiligungsgesellschaft fließt.

Warum das Orakel trotzdem nicht investieren dürfte …

Der Gesamtmix von BB Biotech könnte daher grundsätzlich sehr interessant für Warren Buffett sein. In Anbetracht einer Marktkapitalisierung von lediglich knapp 4,5 Mrd. Euro bin ich jedoch überzeugt, dass es trotzdem nicht dazu kommen wird, die Beteiligungsgesellschaft ist rein größentechnisch einfach zu klein. Für dich und mich gilt das jedoch nicht. Das heißt: Wir können mit den Augen des Orakels von Omaha diese langfristig orientierte Chance definitiv anders bewerten.

