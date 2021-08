BECHTLE - Aktie nach Zahlen unter Druck

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 173,100 € (XETRA)

Bechtle erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von 1,43 Mrd. EUR (VJ: 1,31 Mrd. EUR), ein EBT von 81,1 Mio. EUR (VJ: 58,1 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 57,4 Mio. EUR (VJ: 40,8 Mio. EUR). Prognose bestätigt.

Bechtle-Chef Olemotz: Grundsätzlich positiver Trend bleibt bestehen; Teileknappheit könnte uns bis Ende 2022 begleiten; Auftragseingang derzeit sehr gut.

Die Bechtle-Aktie markierte am 30. November 2020 das aktuelle Allzeithoch bei 190,70 EUR und setzte danach zu einer Konsolidierung an, welche sie bis nahe an die Unterstützung bei 143,60 EUR führte. Knapp darüber setzte eine Bodenbildung ein, die am 07. Juli 2021 mit dem Ausbruch über 159,90 EUR vollendet wurde.

Anschließend zog die Aktie deutlich an und erreichte vorgestern ein Rallyhoch bei 184,60 EUR. Seitdem kommt es Gewinnmitnahmen. Diese schlagen heute besonders zu Buche. Die Aktie verliert aktuell (11:34 Uhr) 5,49 % und ist damit aktuell der zweitschwächste Wert im MDAX.

Bald neue Chancen?

Die Bewegung seit dem Hoch vom 10. August kann als Teil eines Pullbacks an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch angesehen werden. Dieser Trend verläuft heute bei 166,57 EUR. In diesem Bereich liegt auch der EMA 50. Bis in diesen Bereich könnte die Aktie zunächst noch zurücksetzen. Anschließend wäre ein Anstieg an das Allzeithoch oder sogar in Richtung 210-212,50 EUR möglich.

Sollte der Wert allerdings unter den Unterstützungsbereich um den gebrochenen Abwärtstrend abfallen, dann wäre mit Abgaben bis 159,90 EUR oder sogar 147,45 EUR zu rechnen.

Fazit: Kurzfristig ist Druck auf der Aktie. Der dürfte aber in Kürze auslaufen. Anschließend kann die Rally fortgesetzt werden.

