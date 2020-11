Bechtle: Neues Rekordhoch – doch die Luft wird dünner

Papiere von Bechtle haben ihre Rekordjagd am Donnerstag mit einem Höchststand von 184,90 Euro wieder aufgenommen. Im bisherigen Monatsverlauf gewannen die Aktien des IT-Dienstleisters damit 25 Prozent. Die Anteilsscheine des Wettbewerbers Cancom haben mit plus 33 Prozent zwar kurzfristig die Nase vorn, hängen aber 2020 mit einem Minus deutlich hinterher. Bechtle liegen hier 48 Prozent in der Gewinnzone.

Die Luft wird für Bechtle nun aber dünn. Nur noch vier von 15 Analysten sehen Luft nach oben. Am optimistischsten ist dabei die Baader Bank mit 192 Euro. Bei Cancom bleibt auf Basis der jüngsten Expertenkommentare indes noch eine Menge Nachholpotenzial.

