Billigflieger Ryanair macht Basis in Frankfurt zu

Düsseldorf (Reuters) - Der Billigflieger Ryanair schließt seine erst 2017 eröffnete Basis am Flughafen in Frankfurt.

Die fünf dort stationierten Ryanair-Maschinen würden ab Ende März auf andere Flughäfen umverteilt, erklärte Ryanair am Freitag. Hintergrund der Entscheidung seien Gebührenerhöhungen durch die Betreibergesellschaft Fraport. Ein Fraport-Sprecher sagte, die neue Entgeltordnung gelte seit Anfang des Jahres und sehe eine Erhöhung von vier Prozent vor. Dies sei "extrem moderat".

Alle Ryanair-Passagiere, die im Zuge der Schließung der Basis in Frankfurt von den Flugannullierungen betroffen seien, würden benachrichtigt und erhielten eine Rückerstattung, teilte Ryanair weiter mit. Die Besatzungsmitglieder der bislang in Frankfurt stationierten Flugzeuge könnten Arbeitsplätze an anderen Ryanair-Standorten finden.