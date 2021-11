BIONTECH - Schnäppchenpreise nach dem Kursrutsch vom Freitag?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 216,640 $ ( Nasdaq

In der BioNTech-Aktie hat es am vergangenen Freitag mächtig gekracht. In den USA gab der Kurs um fast 21 % nach und die seit August laufende Korrektur führte zu einem neuen Tief. Überraschend kommt diese Entwicklung jedoch nicht. Die Aktie war zuletzt deutlich angeschlagen und es musste zumindest noch einmal mit einem Angriff der Bären gerechnet werden. Dass dieser so heftig ausfällt, überraschte dann aber doch ein wenig. Heute früh zeigt sich für BioNTech leichtes Kaufinteresse. Die Aktie kann sich etwas erholen.

Auslöser für den Kursrutsch war die Meldung von Pfizer, eine wirksame Pille gegen Corona zu haben. Die Zulassung des Medikaments mit einem 89 %igen Schutz vor Todesfällen soll nun eingereicht werden, so das Unternehmen. Anleger von BioNTech & Co. fürchten nun natürlich, dass dies zu einer deutlich geringeren Nachfrage nach Impfstoffen führen wird und reagierten am Freitag panisch.

Chance oder Risiko?

Technisch gesehen läuft die BioNTech-Aktie auf einen Supportbereich zu. Dieser könnte zumindest für einen Stabilisierungsversuch gut sein. Ob man sich damit am Ende durchsetzen wird können, bleibt abzuwarten. Im Stabilisierungsversuch wäre zunächst ein Schwanken des Kurses zwischen ca. 190 USD und der zentralen Widerstandszone ab ca. 300 USD zu erwarten. Sollte man den Support hingegen nicht halten können, könnte die Aktie weiter auf 145-120 USD durchgereicht werden.

BioNTech SE

