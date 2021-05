BIONTECH - Wie werden die aktuellen Zahlen aufgenommen?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 183,740 $ (NASDAQ)

Der Biotechkonzern BioNTech hat im ersten Quartal dank seines Corona-Vakzins einen massiven Umsatz- und Gewinnanstieg verzeichnet. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 4,39 Euro, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 0,240 Euro je Aktie zu Buche stand. BioNTech verdiente zudem deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die Umsätze explodierten von 27,7 Mio. Euro vor Jahresfrist auf 2,048 Mrd. Euro. Auch diese Kennziffer lag weit über den allgemeinen Markterwartungen. Für das Gesamtjahr erwarten die Mainzer einen Umsatz von 12,4 Mr. Euro mit seinem Covid-19-Impfstoff. Die Umsatzprognose basiere auf den derzeit unterzeichneten Lieferverträgen über rund 1,8 Mrd. Impfdosen für 2021, hieß es.

Quelle: godmode-trader.de Newsflash

Die Biontech-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und erreichte am 04. Mai 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 213,50 USD. Danach setzte ein massiver Abverkauf ein, der nicht einmal 3 Handelstage dauerte. Am 06. Mai notierte die Aktie im Tief bei 145,00 USD. Damit setzte der Wert auf eine alte obere Pullbacklinie zurück, welche die langfristige Rally ab März 2020 auf der Oberseite beschränkt hatte.

Dort drehte der Wert wieder massiv nach oben. Heute Morgen wurde die Aktie erneut mit rund 10 % im Plus gehandelt und näherte sich damit schon wieder bis auf wenige Prozent dem Allzeithoch an. Im bisherigen Handelsverkauf bewegt sich der Wert auf hohem Niveau seitwärts. Dies hat sich nach Veröffentlichung der aktuellen Zahlen nicht geändert.

Nicht so schnell!

Die Volatilität in den letzten Tagen ist zu groß, um einen stabilen Aufwärtstrend etablieren zu können. Diese Volatilität sollte zunächst wieder deutlich kleiner werden. Der schnellste Weg dazu wäre eine Seitwärtsbewegung unterhalb des Allzeithochs. In einer solchen Seitwärtsbewegung kann es kurzfristig zu Verlusten kommen. Ein Rücksetzer gen 160 USD würde dabei wenig überraschen. Mittelfristig ist das Chartbild allerdings klar bullisch. Ein Anstieg gen 425 USD erscheint möglich.

Erst im Falle eines Rückfalls unter 130,89 USD, also unter das alte Allzeithoch aus dem Dezember 2020 würde dieses bullische Szenario in Frage stellen. In diesem Fall könnte es zu einem weiteren Rückfall bis zumindest ca. 100 USD kommen.

Zusätzlich lesenswert:

K+S - Aktie nimmt die Jahreshochs ins Visier

AMAZON - Sind die Bullen geliefert?

BLUELINX - Steil in den Himmel

BioNTech SE

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)