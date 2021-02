Bitcoin: Musk äußert sich näher zu den Gründen von Teslas Einstieg in die Kryptowährung

Bitcoin arbeitet weiter an neuen Höchstständen. Im heutigen Handel wurde ein Rekordhoch bei 53.000 US-Dollar markiert. Damit wurde der jüngste in dieser Woche erreichte Rekord um knapp 1000 Dollar übertroffen. Der Marktwert aller im Umlauf befindlichen Bitcoins stieg am Freitag auf einen Höchstwert von 985 Milliarden Dollar und ist damit der Billionen Dollar Marke nicht mehr fern.

Für Kursauftrieb sorgte erneut der schillernde Multimilliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Über Twitter erklärte er, warum Kryptowährungen aus seiner Sicht traditionellen Währungen vorzuziehen seien. Wenn herkömmliche Währungen mit negativen Realzinsen belegt seien, würde sich nur ein Narr nicht anderweitig umschauen, schrieb Musk. Er umschrieb damit den Verlust, den viele Anleger angesichts extrem niedriger Zinsen und unter Berücksichtigung der Inflation derzeit hinzunehmen haben.

Aus seiner Sicht sei Bitcoin fast genauso unsinnig als Wertspeicher wie staatliches Geld, aber eben nur „fast“. Er antwortete in dieser Sache auf eine Aussage von Changpeng Zhao, CEO der weltgrößten Krypto-Handelsplattform Binance, der sich überrascht zeigte, dass Musk so ein glühender Verfechter der Spaß-Währung Dogecoin sei, jedoch betonte, dass Tesla eben in Bitcoin und nicht in eine andere Kryptowährung investiert habe. Musk selbst machte noch einmal klar, dass er kein Investor, sondern ein Ingenieur ist. Diese Philosophie betont der Unternehmer immer wieder, denn sein Fokus liegt auf dem Aufbau von disruptiven Unternehmen und nicht dem Ansammeln von Vermögen. Daher dürfte in Musks Weltsicht Bitcoin lediglich ein besseres monetäres Werkzeug sein, als beispielsweise der Dollar.





Dass der Bitcoin auf Tweets von Musk reagiert, ist nicht neu. Musk ist bekennender Krypto-Fan und äußert sich rege zu dem Thema, meist über den Nachrichtendienst Twitter. Unlängst war bekanntgeworden, dass der Elektroautohersteller Tesla einen Milliardenbetrag in Bitcoin investiert hat und die Internetwährung künftig als Zahlungsweise akzeptieren will. Das hat dem Bitcoin, der sich ohnehin seit langem im Höhenflug befindet, einen zusätzlichen Schub verliehen.

