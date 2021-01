Blatt - EU berät über Verbot von Einreisen aus Ländern mit Corona-Mutationen

Brüssel (Reuters) - Den EU-Staaten soll nach einem Medien-Bericht erlaubt werden, Briten die Einreise zu verweigern und alle Passagier-Verbindungen zu kappen.

Das sehe ein deutscher Vorschlag für die Europäische Union vor, berichtete die "Times" in der Nacht auf Donnerstag. Nach dem deutschen Vorschlag soll es möglich sein, befristet Einreisen und Verbindungen zu Nicht-EU-Mitgliedern zu blockieren, wenn dort die hochansteckenden Mutationen des Coronavirus verbreitet seien. Am Donnerstagabend beraten die Staats- und Regierungschefs der EU das weitere Vorgehen in der Pandemie.