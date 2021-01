Börse Daily am Sonntag mit DAX, Zalando, Morphosys, Chevron, Citigroup, Blackrock, Nvidia

seit dem Sturm extremistischer US-Bürger auf das Capitol hat auch die Dynamik an den Aktienmärkten spürbar nachgelassen. Ob dies der eigentliche Grund für die aktuelle Seitwärtsphase ist, ist nicht sicher. Diesbezüglich sollte das politische Geschehen in den USA aber dennoch im Auge behalten werden. Sollten sich ähnliche Ausschreitungen am 20. Januar zeigen, wenn der neu gewählte Präsident Joe Biden vereidigt wird, dürfte dies auch an den Märkten deutliche Spuren hinterlassen.

Auch ein Scheitern Trumps bei einem Amtsenthebungsverfahren sollte die Spaltung der US-Gesellschaft weiter vorantreiben, was sich negativ auf die Wirtschaftsentwicklung auswirken dürfte. Man sollte sich daher darauf einstellen, dass von Donald Trump auch in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder politisches Störfeuer entfacht werden wird. Im Hinblick auf ein weiter aufstrebendes China könnten die USA aber Einigkeit für einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung gut gebrauchen.

Unabhängig von der politischen Bühne bleibt das Thema Corona weiterhin präsent. Zwar haben die Infektionszahlen durch den Lockdown zuletzt etwas abgenommen und auch die mehr und mehr zugelassenen und produzierten Impfstoffe machen Hoffnung, allerdings wird es beim aktuellen Impftempo noch eine Weile dauern, bis sich dieser Belastungsfaktor auflöst. Zudem werden die Pleiten kleinerer Unternehmen mit jedem fortschreitenden Tag mehr werden, um den der Lockdown verlängert wird.

Damit verbunden sind auch Arbeitsplätze, die es zu retten gilt. Es wäre daher wünschenswert, wenn man hierzulande beim Impftempo deutlicher zulegen kann. Sollten Lichtblicke erkennbar sein, dürfte auch der DAX die runde Marke von 14000 Punkten, mit der er aktuell zu kämpfen hat, hinter sich lassen können. Interessanterweise offenbart sich trotz des bislang ausgebliebenen Erfolgs noch keine rückläufige Kaufdynamik, was weiterhin auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hoffen lässt.

DAX: Chance von 263 Prozent p.a.

(12.01.2021) Mit einem ordentlichen Schluck aus der Kurs-Pulle beendete der DAX das vergangene Börsenjahr. Geht die Rallye beim DAX weiter? Mit einem StayHigh-Optionsschein kann man bereits von seitwärts tendierenden DAX-Kursen profitieren. Lesen Sie hier weiter.

Chevron: Papier nimmt wieder Anlauf

(12.01.2021) Chevron ist von der Ölpreisentwicklung abhängig, nach dem Kurssturz Anfang 2020 konnte sich der Wert aber wieder erholen. Insbesondere vom jüngsten Aufschwung konnte das Papier noch nicht ganz profitieren, scheint sich aber darauf vorzubereiten. Lesen Sie hier weiter.

Citigroup: Stopps nachziehen!

(15.01.2021) US-Bankenwerte knallen förmlich nach oben heraus und konnten Kurszuwächse im zweistelligen Bereich verbuchen. Trotz der dynamischen Gewinne sollten Investoren jetzt nicht vergessen, ihr Stopp-Management auf die Ereignisse nachzujustieren. Lesen Sie hier weiter.

Call auf BlackRock: 57 Prozent Chance

(15.01.2021) Blackrock veröffentlichte gestern die Zahlen und musste über 4 Prozent an Kursverlust einstecken. Doch der Verlust ereignet sich am oberen Ende des Trendkanals. Es ist noch Luft nach unten bis 680 US-Dollar, ohne dass der Trend unterbrochen wird. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/GBP: Verkaufstrigger erreicht!

(15.01.2021) Praktisch die Woche über verliert der Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) an Wert und begab sich zum Ende der Woche an den für ein Verkaufssignal entscheidenden Verkaufstrigger abwärts. Ein Kursrutsch darunter dürfte dies sofort aktivieren. Lesen Sie hier weiter.

(13.01.2021) Der Kurs von Nvidia konnte sich die letzten Handelstage vom Support-Level bei 490,11 US-Dollar absetzen und in Richtung All Time High bei 587,29 US-Dollar steigen. Ein neuerlicher Test des All Time Highs ist wahrscheinlicher als ein Unterschreiten des Supportlevels. Lesen Sie hier weiter.

Zalando Long: 70 Prozent Chance!

(11.01.2021) Zalando ist mittlerweile in vielen Ländern Europas die Nummer zwei hinter Amazon. Charttechnisch hat der Kurs am vergangenen Freitag ein All Time High markiert und die weltweit geplanten Stimulus-Pakete werden den Kursanstieg weiter Momentum verleihen. Lesen Sie hier weiter.

MorphoSys Long: 55 Prozent Chance (14.01.2021) Der Aktienkurs von MorphoSys hat in den letzten Wochen eine Seitwärtsrange ausgebildet. Aktuell wurde die untere Begrenzung der Range rund um die magic Number bei 90 Euro verteidigt und es geht wieder in Richtung Widerstand bei 109,86 Euro. Lesen Sie hier weiter. Wochenvorschau Interessenkonflikt

