Börsenkrach: 3 Lektionen, die man beherzigen sollte

Der jüngste Börsencrash kam schnell und mit wenig Vorwarnung, was die Portfolios der Anleger, die nicht vorbereitet waren, schwer traf.

Diese Probleme bleiben oft unbemerkt, bis es zu spät ist. Wenn man mit seinen Investitionen übermäßig exponiert ist oder wenn das Portfolio nicht in der besten Position ist, dann hat es sich möglicherweise stärker auf einen ausgewirkt, als man es sich gewünscht hätte.

Natürlich kann man diese Dinge nie ganz vermeiden. Es ist auch nicht so, dass man die Aktien vorher hätte verkaufen sollen, selbst wenn man es gewusst hätte.

Aber es lehrt uns, dass wir vorbereitet sein müssen, und hinterlässt uns einige Erinnerungen für die nächste Zeit, wenn die Märkte anfangen zu fallen.

Hier sind die drei wichtigsten Lektionen, die wir aus dem Coronavirus-Börsencrash mitnehmen können.

Im Falle eines Marktcrashs diversifiziert sein

Obwohl alle Aktien im letzten Monat stark ausverkauft wurden, wurden einige Aktien weitaus mehr verkauft als andere.

So hätten beispielsweise Anleger, die eine bedeutende Position in einer Aktie wie Air Canada hatten, einen erheblichen Teil ihres Vermögens verloren, wenn sie nicht diversifiziert gewesen wären.

Diversifizierung geht über den bloßen Kauf verschiedener Aktien hinaus. Sie erstreckt sich auch auf unterschiedliche Geografien und Rechtssysteme.

Das Coronavirus ist ein perfektes Beispiel dafür. Während einige Länder ihre Volkswirtschaften vollständig abschalten, erholen sich andere bereits. Einige Länder waren kaum betroffen.

Es geht aber nicht nur um Krankheiten. Naturkatastrophen sind ein weiteres perfektes Beispiel dafür, warum es wichtig ist, seine Investitionen geografisch zu diversifizieren. Auf diese Weise kann man den Börsencrash eines bestimmten Landes oder Kontinents vermeiden.

Erwarte das Unerwartete

Die meisten Börsencrashs - obwohl die Anzeichen im Nachhinein schon da waren - werden kaum oder gar nicht bemerkt.

Es ist wichtig, dass Anleger bei der Recherche von Aktien daran denken, dass nicht gesagt wird, dass etwas nicht passieren kann, nur weil es unwahrscheinlich ist.

Was ist mit einem Unternehmen, das noch vor einem Monat erhebliche Schulden hatte? Du hast vielleicht gedacht, dass die Schulden in Ordnung sind, solange das Unternehmen offen bleibt. Vielleicht dachtest du auch, dass ein Rückgang der Einnahmen um 25 % unmöglich wäre. Wie konnte dies geschehen, wenn es noch nie passier ist?

Einen Monat später musste eine Reihe von Unternehmen ihre Tätigkeit vollständig einstellen. Das hat zu vielen Börsenabstürzen auf der ganzen Welt geführt.

Das zeigt, dass alles passieren kann, und Investoren müssen immer mit dem Unerwarteten rechnen. Es hilft auch, einen Notfallplan für den schlimmsten Fall zu haben.

Immer Geld für einen Marktcrash bereithalten

Die letzte wichtige Lektion, die viele während dieses Marktcrashs gelernt haben, ist die Bedeutung einer Cash-Position. Eine Cash-Position ist der erste Schritt zur Vorbereitung auf ein Worst-Case-Szenario an den Märkten.

Man will nicht, dass die Position zu groß ist und das Portfolio während eines Bullenlaufs zurückhält.

Aber es ist von größter Wichtigkeit, dass die Anleger etwas Bargeld zur Hand haben. Wenn also ein Börsencrash unerwartet eintritt, hast du die Munition, um hochwertige Aktien billig zu kaufen und dein Portfolio weiterhin für die Zukunft zu positionieren.

Eine Aktie wie Pembina Pipeline wurde sofort supergünstig, als die Märkte abstürzten. Der Abschlag hielt jedoch nicht lange an, und bald darauf erholte sich die Aktie wieder auf Kurse, die ihrem fairen Wert näher kamen.

Anleger, die sofort investieren konnten und auf das, was sie kauften, vertrauten, hätten also bereits einen beträchtlichen Wert erzielen können. Die Pembina-Aktie ist bereits um mehr als 75 % von ihren Tiefstständen der Vorwoche gestiegen.

Das derzeitige Umfeld ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wichtig ein Notfallfonds ist. Sonst kann es passieren, dass man zur ungünstigsten Zeit Aktien verkaufen muss, nur um das Nötigste zu bezahlen.

Fazit

Wenn du dich an diese Lektionen erinnerst, werden du und dein Portfolio in einer viel besseren Verfassung sein. Wenn das nächste Mal ein Börsencrash unerwartet eintritt, wirst du bereit sein, den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

