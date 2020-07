Börsenpunk: Tech-Rallye mit Alphabet und Square, Green Power mit Neoen oder doch ganz konservativ mit John Deere?

Grüne Energie wird immer wichtiger, selbst an der Börse. Das ist auch dem Umweltpunk, formerly known as Börsenpunk, nicht entgangen. Der grüne Tipp der Woche lautet deswegen: Neoen. Der französische Konzern ist ein wichtiger Player im Bereich erneuerbare Energien.

