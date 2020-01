Brent-Öl – Ausbruch aus der Range

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Rohöl-Future der Sorte Brent befindet sich in einer längerfristigen Handelsspanne zwischen 55,88 USD und 75,60 USD. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen konnte er nach dem erfolgreichen Test der unteren Begrenzung der Schiebezone im Oktober einen Aufwärtstrend etablieren, der weiterhin intakt ist. Zuletzt konsolidierte die Notierung nach dem Überwinden der 200-Tage-Linie und des 61,8%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtswelle über mehrere Tage seitwärts. Im heutigen asiatischen Handel stieg sie dynamisch aus der Range bis auf ein in der Spitze verzeichnetes 4-Monats-Hoch bei 69,16 USD. Aufgrund der Widerstandsregion 69,26-70,00 USD besteht kurzfristig eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause. Potenzielle nächste Unterstützungen lassen sich bei 67,21-67,59 USD und 65,63 USD ausmachen. Solange der letztgenannte Support nicht verletzt wird, bleiben die Bullen im Vorteil und ein weiterer Vorstoß in Richtung 71,95 USD zeitnah möglich. Unterhalb der Marke von 65,63 USD wäre hingegen zunächst ein Rücksetzer in Richtung 64,88 USD und der mittelfristig bedeutsamen Unterstützungszone bei aktuell 63,01-64,22 USD zu favorisieren.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU3THVCU3THV Long Brent-Öl-Future Faktor: 5 CU2LFKCU2LFK Short Brent-Öl-Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Kontakt bei Fragen und Anregungen Bei Fragen zu unseren Produkten rufen Sie uns an unter 069 – 136 47845. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an zertifikate@commerzbank.com.

Aktueller Link