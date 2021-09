Britische Regierung - Krise an Tankstellen ist unter Kontrolle

London (Reuters) - Die massiven Engpässe an britischen Tankstellen sind nach Angaben der Regierung in London unter Kontrolle.

Augenzeugen zufolge gibt es rund um die Hauptstadt aber weiterhin lange Schlagen. Viele Zapfsäulen sind noch immer außer Betrieb.

"Diese Krise ist jetzt absolut etwas, das unter Kontrolle ist", sagte der Finanz-Staatssekretär Simon Clarke am Donnerstag. Großbritannien hat chaotische Tage erlebt, weil es einen großen Mangel an Lkw-Fahrern gibt und Tankstellen deswegen nicht beliefert werden konnten. Teilweise kämpften Kunden um das Benzin, viele hamsterten zudem, als sie nach stundenlangem Warten an der Reihe waren. Zuletzt wurden Soldaten abgestellt, um die Tanklaster zu fahren.

Der Verband der unabhängigen Tankstellen, der etwa zwei Drittel der 8380 britischen Tankstellen vertritt, hatte am Mittwoch mitgeteilt, 27 Prozent der Mitgliedsbetriebe hätten kein Benzin mehr. Die Situation sollte sich in den nächsten 24 Stunden aber verbessern.

In Europa wird als Hauptgrund für die Engpässe der britische EU-Austritt genannt, der dazu führte, dass zahlreiche Trucker nicht mehr auf der Insel arbeiten dürfen. Die britische Regierung weist diese Einschätzung zurück, verweist vielmehr auf Probleme durch die Corona-Krise, etwa bei Fahrschulungen neuer Lkw-Fahrer.