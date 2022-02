British American Tobacco startet Aktienrückkauf und hebt die Dividende leicht an

Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (ISIN: GB0002875804) gab am Freitag ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Mrd. Pfund (ca. 2,37 Mrd. Euro) bekannt. Das Programm startet am 14. Februar 2022 und endet spätestens am 31. Dezember 2022.

British American Tobacco (BAT) gab auch eine Dividende in Höhe von 217,8 Pence (ca. 2,58 Euro) je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 (31. Dezember) bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr (215,6 Pence) wird die Ausschüttung damit um 1 Prozent erhöht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 66,2 Prozent. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 39,35 Euro bei 6,54 Prozent. Die Auszahlung erfolgt in vier Tranchen zu je 54,45 Pence, zahlbar im Mai, August und November 2022 sowie im Februar 2023. Die erste Zahlung erfolgt am 4. Mai 2022 (Ex-Dividenden Tag: 23. März 2022). Die Hauptversammlung findet am 28. April 2022 statt. Im Jahr 2021 sank der Umsatz um 0,4 Prozent auf 25,68 Mrd. Pfund. Auf Basis konstanter Wechselkurse legte der Umsatz um 6,9 Prozent zu. Der bereinigte operative Gewinn lag bei 10,23 Mrd. Pfund nach 11,37 Mrd. Pfund im Jahr zuvor. Der bereinigte Ertrag je Aktie lag bei 329 Pence. Auf Basis konstanter Wechselkurse legte der bereinigte Ertrag je Aktie um 6,6 Prozent zu. Für das Jahr 2022 erwartet BAT einen Anstieg beim Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 3 bis 5 Prozent. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und gehört zu den größten Tabakkonzernen der Welt. Zu den Marken der Briten zählen u. a. Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill oder auch Kent. Im Juli 2017 schloss der Konzern die Übernahme des US-Wettbewerbers Reynolds American ab. Redaktion MyDividends.de