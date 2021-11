BT Group zahlt wieder eine Dividende

Der britische Telekomkonzern BT Group (ISIN: GB0030913577) will wieder eine Dividende ausschütten. Die Aktionäre sollen am 7. Februar 2022 (Ex-Dividenden Tag: 30. Dezember 2021) eine Zwischendividende in Höhe von 2,31 Pence (ca. 2,72 Eurocent) erhalten. Für das Fiskaljahr 2022 ist insgesamt eine Dividende in Höhe von 7,70 Pence geplant.

Die BT Group will ihre Dividende wieder auf halbjährlicher Basis auszahlen, wobei die Zwischendividende 30 Prozent der Gesamtdividende des Jahres betragen soll. Zuvor wurde letztmals im Februar 2020 eine Dividende (4,62 Pence) ausgeschüttet.

Im ersten Halbjahr (30. September) des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 wurde ein Umsatz in Höhe von 10,31 Mrd. Pfund erzielt (Vorjahr: 10,59 Mrd. Pfund). Der Vorsteuergewinn fiel nach 1,06 Mrd. Pfund im Vorjahr auf nun 1,01 Mrd. Pfund. Der Gewinn nach Steuern sank von 0,86 Mrd. Pfund im Vorjahr auf nun 0,43 Mrd. Pfund. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Betriebsgewinn (EBITDA) von 3,75 Mrd. Pfund (Vorjahr: 3,72 Mrd. Pfund). Der Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis lag bei 10,2 Pence nach 9,6 Pence im Jahr zuvor.

Großbritanniens größte Telefongesellschaft wurde 1846 gegründet. Das Unternehmen hieß früher British Telecom. Der DAX-Konzern Deutsche Telekom ist seit dem Verkauf des englischen Mobilfunkgeschäfts an BT mit rund 12 Prozent größter Einzelaktionär der Briten.

