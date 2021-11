Buying the Dip und China-Tech vor Comeback - und Disney, Tesla, SoFi, Rivian

Replaced by the video

Die Schwankungen bei Einzelwerten bleiben atemberaubend. Die Aktien von Affirm büssten zur Wochenmitte 16 Prozent ein und explodieren nach den Ergebnissen vor Handelsstart um 26 Prozent! SoFi Technologies rasen nach den Zahlen um 16 Prozent nach oben, mit Bumble 10 Prozent und Disney fast 6 Prozent im Minus. Trotz viel Kritik an der hohen Bewertung, ziehen die Aktien von Rivian um rund 6 Prozent an. Der eAuto-Spezialist ist mehr Wert als General Motors oder Ford. Die Werte aus dem gesamten Sektor werden durch Rivian angefacht. Das Elon Musk seit Montag 5 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien verkauft hat, steht dem Kurs nicht im Weg. Es geht weiter bergauf! Spannend sind vor allem die Meldungen aus China. Vieles spricht dafür, dass wir einen rasanten Comeback von China-Tech sehen werden!

0:00 - Intro

0:57 - Schwankungen bei Einzelwerten

1:57 - Disney im Minus

4:00 - eMobility, Tesla, Rivian

7:10 - Meldungen aus China

10:15 - SoFi, Affirm, Beyond Meat

12:10 - Bondmärkte und Inflation

14:47 - Welches Risiko überwiegt?

