CANCOM - Aktie erreicht erstes Korrekturziel

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 51,500 € (XETRA)

In der jüngsten Betrachtung von Mitte Februar ("CANCOM - Aktie hat ihr Ziel erst einmal gesehen") wurde auf mögliche Gewinnmitnahmen und einen Rücksetzer an den EMA50 im Tageschart hingewiesen. Die Aktie entwickelte sich dann in den letzten sechs Wochen ziemlich genau im Rahmen des blauen Prognosepfeils des präferierten Szenarios.

Kann man hier wieder einsteigen?

Der EMA50 fungiert aktuell (noch) als kurzfristig relevante Unterstützung und könnte die Basis werden für die nächste Kaufwelle in den Anteilsscheinen des Technologieunternehmens. In dem Falle wäre das Ziel die jüngsten Bewegungshochs um 57 EUR - potenziell höher.

Kann der EMA50 allerdings hier in den kommenden Handelstagen nicht verteidigt werden per Tagesschlusskurs, müsste ein direkter Durchmarsch an den EMA200 im Tageschart eingeplant werden. An diesem viel beachteten gleitenden Durchschnitt - aktuell im Bereich 48,30 EUR - wäre dann wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen.

Cancom Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)