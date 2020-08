CANCOM - War es das erst einmal?

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 45,720 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung ("CANCOM - Aktie setzt an den EMA200 zurück") sollte die Aktie in den Bereich 42 bis 44 EUR abrutschen. Dies trat so ein. Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Kursziel erreicht

Im Bereich der Horizontalunterstützung um die 43,00 EUR-Marke hat sich die Aktie zuletzt wieder gefangen. Diese Stabilisierungsphase sollte sich in den kommenden Tagen und Wochen zunächst weiter fortsetzen.

Prozyklische Kaufsignale entstehen hier allerdings erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 49,00 EUR. In dem Falle wäre der EMA200 und auch der EMA50 im Tageschart zurückerobert. Bis dahin kann ein erneutes Abdriften der Aktien den unteren 40er Bereich nicht ausgeschlossen werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)