Carl Zeiss Meditec lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Carl Zeiss Meditec will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018/19 eine Dividende von 0,65 Euro je Aktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 10 Eurocent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 91,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,71 Prozent.

Die im MDAX gelistete Gesellschaft erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 einen Umsatz von 967,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,03 Mrd. Euro), am 5. August berichtet wurde. Dies war ein Rückgang von -5,8 Prozent (währungsbereinigt: -6,9 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel auf 111,9 Mio. Euro nach 184,2 Mio. Euro im letzten Jahr.

„Insbesondere im dritten Quartal 2019/20 waren wir signifikant von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen. Während sich in Teilen der Region APAC1 das Geschäft bereits wieder leicht erholen konnte, wirkten sich die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie in Europa und Nordamerika stark auf unsere Kunden und damit auch auf die Nachfrage nach unseren Produkten aus“, so Carl Zeiss Meditec-Chef Ludwin Monz.

Die Firma mit Hauptsitz in Jena beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss Gruppe gehalten. Im Geschäftsjahr 2018/19 (30. September) lag der Umsatz bei 1,46 Mrd. Euro.

Redaktion MyDividends.de