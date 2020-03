Cenit verschiebt die Hauptversammlung und kündigt Dividende an

Die Cenit AG (ISIN: DE0005407100) will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,60 Euro) wird die Dividende damit um 25 Prozent reduziert. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 9,80 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 4,59 Prozent. Die für Mitte Mai 2020 geplante Hauptversammlung soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Ein neuer Termin wurde bislang noch nicht festgelegt.

Der Umsatz des Cenit Konzerns stieg im Geschäftsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 171,71 Millionen Euro, wie am Dienstag ebenfalls berichtet wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 9,2 Millionen Euro. Dies waren 8 Prozent weniger als ursprünglich geplant. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,82 Euro (Vorjahr: 0,71 Euro). Mögliche Auswirkungen durch das Coronavirus lassen sich derzeit noch nicht beziffern, wie Cenit weiter mitteilte.

Die Cenit AG wurde 1988 gegründet und ist ein Beratungs- und Softwarespezialist mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigte zum Jahresende 737 Mitarbeiter weltweit. Die Erstnotierung an der Börse erfolgte am 6. Mai 1998.

Redaktion MyDividends.de