Charttechnik, Hintergrundwissen und Aussichten - Marktüberblick mit Kristian Volaric

Weshalb am deutschen Markt die Notbremse gezogen wird, welche charttechnischen Marken jetzt zählen, was sich Apple von den neuen Paketen verspricht und welche Unternehmen Einzug in den Euro Stoxx 50 halten. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Interview mit Kristian Volaric von Flatex.

